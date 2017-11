Med Store con i suoi 30 anni di presenza ed esperienza nel settore della tecnologia oggi può vantare non solo un cospicuo numero di clienti, ma anche una vastissima gamma di prodotti che spaziano dai migliori accessori hi-tech fino a quelli sottocosto.

Ma ciò che maggiormente distingue Med Store da tutte le altre aziende simili presenti sul territorio nazionale è certamente la disponibilità di prodotti e servizi marchiati Apple.

Med Store, Apple Premium Reseller, infatti, non solo si occupa della vendita dei prodotti Apple, ma offre ai suoi clienti anche numerosi interventi di installazione, riparazione, assistenza tecnica e, non ultimi, corsi di formazione.

Questo è possibile grazie alla presenza di tecnici specializzati Apple nei propri centri di assistenza, in grado di garantire professionalità ed efficienza secondo le procedure ufficiali Apple, alle quali si associa la rapidità con la quale viene trovata una soluzione al problema esistente. I tecnici, infatti, seguono costantemente corsi di formazione e aggiornamento e il risultato è una delle migliori Custome Experince presenti sul territorio nazionale italiano.

Non meraviglia, pertanto, il fatto che in questi lunghi 30 anni di attività il Gruppo Med Store sia divenuto una presenza forte e quasi un punto di riferimento di tutto il nord/centro Italia, non solo per le grandi aziende che qui si riforniscono, ma anche per tantissimi privati e pubbliche amministrazioni.

Non va dimenticato, infatti, la particolare Business Unit dedicata completamente al mondo della scuola che a consentito all’azienda di ottenere la prestigiosa qualifica di Apple Solution Expert for Education.

Un vero e proprio traguardo che ci consente di affermare che il Gruppo Med Store apre le sue porte e la sua esperienza tecnologica davvero a tutti: il suo organico che conta quasi 70 persone è sempre pronto a sostenere, aiutare e consigliare tutti sull’intricato mondo dei software e accessori hi-tech, sempre in continua evoluzione, cosi come sul social/web marketing, sullo sviluppo di soluzioni ottime per l’educazione e l’informatizzazione ospedaliera, fino alla semplice assistenza successiva alla vendita dei prodotti.

Affidarsi a Med Store è il più grande regalo che potete farvi.