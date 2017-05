RECENSIONE MEDIACOM PHONEPAD X500U

Phonepad x500u rappresenta uno dei migliori Smartphone Mediacom. Grazie alla sua fotocamera da 13Megapixel, Un processore qual core ed un prezzo vantaggioso questo smartphone si pone l’obiettivo di sfidare la concorenza.

Quest’oggi siamo qui per recensire il phonepad x500u, top gamma di casa mediacom. Caratteristica davvero interessante è il suo prezzo economico. Andiamo nel dettaglio

HARDWARE E BATTERIA

Il phonepad x500u monta un processore Cortex A7, il quale fa sentire tutta la sua potenza su questo device. In particolare questo device monta un processore quad-core da 1.3Ghz, il quale è in grado di interfacciarsi OTTIMAMENTE con il sistema Android.

Per quanto riguarda la RAM troviamo 1GB . Interessante è invece lo storage. Il device presenta circa 16Gb di memoria interna, che sono espandibili tramite scheda sd di ben altri 32 gb. Tale grandezza permette di poter salvare tantissimi contenuti. Una cosa che ha anche particolarmente colpito è la batteria. Nonostante sia “solo” di 2250mAh riesce a garantirci una lunga durata. Durante il nostro test ,con 3G costantemente acceso, siamo riusciti ad arrivare a fino a sera (ovvero dalle 7:00 alle 24:00) senza problemi, anche con un uso intenso del dispositivo.

DESIGN E DISPLAY

Il device si presenta con uno schermo da 5″. La sua scocca, particolarmente liscia, permette una presa abbastanza comoda.Le dimensioni sono abbastanza contenute e permettono al device di essere riposto in tasca senza troppi problemi. Il dispositivo presenta una dimensione di 143,6mm di lunghezza, 72,2 mm di larghezza e 8,3 mm di spessore. Il suo peso è nella norma, infatti i suoi 153 grammi non lo rendono ne troppo pesante e ne troppo leggero. Cosa davvero interessante è lo schermo. Ha una risoluzione di 1280×768 , quindi in HD. Si presenta con una qualità davvero alta; i colori son ben definiti e ben vividi grazie alla tecnologia IPS, permettendo una buona visualizzazione da tutti gli angoli.

La parte anteriore presenta i soliti tre tasti di android i quali ci permettono di tornare indietro, passare alla home ed aprire il menu. Sul lato sinistro dell’x500u si presenta il tasto power, sul lato destro il tasto del bilanciere del volume, e sulla parte superiore il jack delle cuffie. La parte inferiore del telefono presenta un ingresso micro-usb,e la parte posteriore un piccolo altoparlante e la fotocamera da 13 megapixel. Le due micro-sim invece sono alloggiate internamente.

SOFTWARE

Il device monta android 4.2.2, con tutte le sue caratteristiche quali la possibilità di usare il device con i guanti. App davvero utili sono Kingston office, Waze, facebook, twitter. IL gps funziona meravigliosamente bene,Infatti ,si nota una grande velocita nel fix al satellite ed un’ottima stabilità.

AUDIO

Per quanto riguarda l’audio, pur dichiarando nelle specifiche tecniche un chip di gestione suono della Yamaha, questo è davvero deludente, molto basso e spesso puo capitare di non sentirlo o di coprire l’altoparlante con le mani mentre si impugna il device

FOTOCAMERA

Questo smartphone monta una fotocamera da 13 mp ,la quale dona un certo effetto al nostro cellulare. Analizzando più da vicino questa fotocamera potremo notare alcuni difetti. infatti la trovo appena al di sopra della sufficienza. Con le foto fatte e ingrandendo le stesse, queste risultano molto poco definite e decisamente “pastose” al livello di fotocamere da 5 Mpx.

alcune foto scattate:

CONNETTIVITA‘

Il phonepad x500u presenta vari moduli, come ad esempio il modulo 2G/3G/ LTE. Molto buono è invece il wifi, dotato di un nuovo modulo hardware che permette un’ottima ricezione. Il device presenta la possibilità di gestire più sim contemporaneamente, eventualmente si può anche “spegnere” una scheda sim.

CONCLUSIONE

Il mediacom x500u si presenta come un ottimo cellulare di fascia medio-alta. E’ possibile trovarlo sotto i 300 euro, prezzo davvero ottimo! Consigliamo questo cellulare a chiunque volesse avere uno smartphone di alto livello senza spendere troppo.