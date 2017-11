Midland presenta la gamma completa di action cam serie “H”: H360 SMART, H7+ e H5+.

Tre modelli che uniscono design e performance d’eccellenza.

Fiore all’occhiello è la nuova Action Cam H360 SMART Full HD, compatibile con i telefoni Android e dotata di funzione USB OTG (On-The-Go). Un dispositivo eccellente di ultima generazione che, grazie alla sua forma sferica e soli 40 mm di diametro, consente di intraprendere un’esperienza di ripresa digitale a 360°, regalando una visione ‘full immersion’ che supera le riprese piatte.

Questo modello si può collegare direttamente al plug dello smartphone e permette di scattare foto, riprendere e condividere in diretta sul web i momenti più emozionanti. Per fermarli e non perderne traccia nel tempo. È la prima action cam che registra filmati in FullHD e scatta foto a 4,5 MP in modalità roundie, direttamente dallo smartphone. (Prezzo suggerito al pubblico, 119€)

Il modello ultra HD H7+ è ideale per chi aspira alla migliore prestazione. È in grado di registrare fino a 2880×[email protected] e, grazie al sensore Sony IMX078 da 12 mp, al WiFi integrato e al telecomando wireless da polso, è anche estremamente versatile. Il Cycle recording, il Time Lapse, lo Slow motion, il grandangolo da 150° e lo stabilizzatore di ripresa fanno di questa cam, il top di gamma. (Prezzo suggerito al pubblico, 199€)

Il modello H5+ è dedicato agli appassionati dell’outdoor. Pratica e leggera grazie alle sue piccolissime dimensioni, un peso di 60 gr e una risoluzione di 3840×[email protected]

Dotata di display integrato, permette di inquadrare con facilità le impostazioni e riprendere e riprodurre con video e foto tutto quello che c’è intorno, senza deformare la realtà, grazie allo straordinario Time Lapse e alla lente grandangolare da 140°. La funzionale custodia subacquea in dotazione, inoltre, protegge la cam fino ad una profondità di ben 30 metri e, grazie al Wi-Fi integrato e alla app dedicata per iOS e Android, la cam può essere connessa a smartphone e tablet in qualsiasi momento. (Prezzo suggerito al pubblico, 139€)