Trasforma facilmente il tuo smartphone in una stampante per foto, per condividere i tuoi momenti, con il nuovo moto mod Insta-Share Printer di Polaroid. Il tuo smartphone moto z è già in grado di catturare tutti i tuoi momenti preferiti e adesso puoi conservarli, grazie all’ultima innovazione nella stampa istantanea. La stampante Polaroid Insta-Share dà vita alle tue foto in pochi secondi, dandoti la possibilità di godere delle foto oltre e al di là dello schermo del tuo smartphone.

Collega in un clic il mod al tuo smartphone moto z, premi il pulsante fisico per avviare la fotocamera e scatta una foto, poi stampa direttamente dal tuo telefono. Con la stampante Polaroid Insta-Share puoi stampare le tue foto preferite anche da Facebook, Instagram e Google Photo.

Mostra il tuo lato creativo personalizzando le foto con filtri, cornici e didascalie, in modo da renderle originali…come te. Inoltre, con Polaroid Premium ZINK Zero-Ink Paper, è possibile stampare al momento foto da 2×3 pollici senza sbavature e senza preoccuparsi dell’inchiostro.

Una volta che le tue foto preferite saranno stampate, potrai condividerle con entusiasmo, staccando l’adesivo sul retro e attaccandole dappertutto. Che si tratti di un viaggio improvvisato con gli amici o di una rimpatriata in famiglia, tutti i tuoi momenti importanti potranno essere facilmente e brillantemente catturati e visualizzati con il moto mod Insta-Share Printer di Polaroid.

Il nuovo moto mod Insta-Share Printer di Polaroid sarà disponibile entro la fine dell’anno ad un prezzo al pubblico consigliato di 149,99 €.