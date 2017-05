Nasce Paypal Carica l’app per gestire il credito telefonico

Durante un evento stampa ad hoc, Paypal ha annunciato la nuova app Paypal Carica, realizzata in collaborazione con epay, che permette di gestire la ricarica telefonica di tutti i componenti della famiglia. Proprio per questo il servizio è pensato per le famiglie con figli adolescenti, dove la ricarica del credito può diventare fondamentale.

Paypal carica supporta i principali gestori telefonici (tim, vodafone, Wind e tre) e permette tramite pochi gesti di inviare ricariche telefoniche indipendentemente dal gestore telefonico di appartenenza.

Per poter acquistare le ricarica è necessario avere un conto PayPal da associare, mentre per richiedere una ricarica è sufficiente avere solo l’app. Ma non solo, Paypal Carica può essere collegato alla rubrica telefonica dello smartphone permettendo non solo di richiedere ricariche, ma anche di accettare le richieste di ricarica con un semplice tap.

Un servizio semplice e sicuro che permette di avere sottomano la spesa mensile delle ricariche telefoniche e poter gestire diversi numeri con un unica app.