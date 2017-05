Outlast 2 – Recensione

Dopo l’ottimo esordio nel 2013 con un successo quasi inaspettato, gli sviluppatori americani Red Barrels ci riprovano con un nuovo episodio denso di tensione e terrore. Scopriamo insieme Outlast 2..

La nostra valutazione Un ottimo gioco Horror, che vanta una trama molto coinvolgente e ben realizzata. Buona la grafica e l'audio: peccato però che sia solo sottotitolato in italiano e non doppiato. Una manna dal cielo per gli amanti del genere Valutazione – 8.8

Outlast 2 è il nuovo capitolo della serie horror che nel 2013 raccolse un inaspettato successo. Il giocatore dovrà affrontare una setta satanica che si nasconde nelle pianure dell’Arizona, caratterizzata da campi di grano, fienili, case abbandonate, caverne e grotte nascoste. Un paesaggio mistico, al cui interno si nascondono tanti oscuri misteri e orrori.

Come avrete quindi capito, Outlast 2 avrà una storia completamente diversa dal primo episodio della serie, cosi come le ambientazioni. Nei panni di Blake Langermann, giovane giornalista che realizza servizi d’inchiesta insieme alla moglie Lynn, verremo spediti in Arizona per indagare sulla morte morte di una giovane donna incinta. Durante il viaggio in elicottero, però, uno dei due motori va in avaria, schiantandosi nel deserto dell’Arizona.

Al nostro risveglio, dopo la caduta dell’elicottero, Lynn è misteriosamente scomparsa e il pilota è stato crocefisso. Da qui in poi, dovremo andare alla ricerca di Lynn e scoprire perchè la donna incinta è stata uccisa.. e ben presto capiremo che dietro queste orrende vicende si nasconde una misteriosa setta satanica pronta a tutto pur di soddisfare il proprio Dio. Già dalle prime battute, potremo capire come opera questa setta satanica: infatti lungo il tragitto incontreremo resti di animali scuoiati e giovani donne uccise, dove le case e le caverne sono state trasformate in luoghi macabri dove la sette esegue i propri riti satanici.

L’intera avvenuta ci terrà impegnati per circa 9 ore (in totale troviamo 6 livelli che riprendono i nomi della Bibbia) e devo ammettere che la storia in se è degna di uno dei migliori film horror, tanto che non mi stupirei se in futuro diventi effettivamente la trama di un film.

E’ doveroso sottolineare che quasi tutti i capitoli che compongono il gioco, sono ambientati nelle ore notturne, dove l’unico modo per farsi strada è utilizzare la videocamera in dotazione al protagonista, con una variabile da tenere conto: le pile della videocamera si scaricano, quindi bisogna utilizzarla solo “se indispensabile” e cercare le pile all’interno delle varie abitazioni e caverne. Ma non solo, infatti grazie al microfono integrato nella videocamera potremo captare i rumori dei nemici e non farci trovare impreparati.

Sempre nelle prime fasi di gioco scopriremo che Temple Gate è sotto il controllo della setta capitanata da Sullivan Knoth, che obbliga le donne a sacrificare i propri figli nel nome di un Dio maledetto, mentre lui uccide senza pietà ragazze e bambini. Ma non solo, Knoth è anche responsabile degli stupri e di altri episodi violenti.

A causa di Sullivan Knoth, anche Lynn è in pericolo, perché a detta della setta nel suo grembo ci sarebbe l’anticristo, per cui Black Langermann deve affrettarsi a trovare e a fermare Knoth.

Il bello di Outlast 2 è che il gioco è ambientato per il 90% della sua durata all’esterno e il giocatore avrà esperienze diverse in base al luogo. Molto interessanti sono le scene ambientate in una vecchia scuola, dove il nostro protagonista aveva assistito al suicidio di una cara amica, dove le scene passate torneranno nella sua mente più vive che mai.

Outlast 2 può essere considerato che un gioco Stealth che un gioco d’azione, in quanto dovremo valutare con attenzione ogni singola azione, nascondendoci per non farci trovare dai nemici e capire come agire per proseguire nel gioco.

Il gameplay è molto simile a quello del capitolo precedente, infatti il giocatore può interagire con l’ambiente utilizzando tutti gli oggetti a disposizione per riuscire a battere i nemici e proseguire nel gioco. Inoltre, come già detto ad inizio articolo, Blake Langermann potrà fare affidamento sulla propria telecamera per registrare e farsi luce, inoltre può arrampicarsi e strisciare. A nostro avviso l’approccio migliore è quello Stealth e proprio per questo non abbiamo affrontato molte combattimenti.

Il motore grafico è affidato al Unreal Engine 3: è lo stesso utilizzato nel primo episodio di Outlast, ma gli sviluppatori sono riusciti a risolvere qualche bug nei dettagli delle ambientazioni, offrendo una qualità visiva molto buona.

Anche l’audio è stato curato nei minimi dettagli, anche se questo non è doppiato in italiano. Fortunatamente però, sono stati inseriti i sottotitoli nella nostra lingua.

In conclusione Outlast 2 è uno dei migliori giochi horror mai usciti su console, forte di una trama avvincente e ambientazioni per realizzate.

Da giocare se amate il genere horror e se volete provare “sensazioni” forti.