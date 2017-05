PC GAMING: I MIGLIORI ACCESSORI PER IL 2017

Il mercato degli accessori per il PC gaming ha visto negli ultimi anni la proliferazione di prodotti per ogni esigenza e fascia di prezzo. In questo 2017 stiamo assistendo all’entrata sul mercato di accessori sempre più innovativi e competitivi, in grado di rivaleggiare con quelli delle console di ultima generazione. Non ci credete? Ecco alcuni dei migliori usciti quest’anno.

Partiamo dai mouse, sempre più indispensabili per garantire un’esperienza di gioco di alto livello. Due le alternative che presentiamo, una più economica e una per i giocatori più esigenti. Con soli 30 Euro potrete acquistare il Cooler Master Storm Xornet II: un prodotto dall’ottimo rapporto qualità-prezzo caratterizzato da dimensioni compatte e da una presa ad artiglio. Pensato per garantire ottime prestazioni con vari generi di gioco, questo mouse si presta a sessioni prolungate come quelle tipiche dei titoli strategici e gestionali. Molto valido anche con sparatutto in prima persona sullo stile del top game di casa Activision Blizzard “Call of Duty” o con i MOBA (multiplayer online battle arena).

Salendo nella fascia di prezzo – siamo intorno ai 150 Euro – il consiglio è quello di puntare sul Logitech G900 Chaos Spectrum, uno dei migliori presenti sul mercato per gli FPS, i giochi strategici e quelli gestionali: un prodotto straordinario se pensiamo che è un dispositivo wireless. Estremamente leggero e comodo, il Chaos Spectrum fornisce la possibilità di spostare i tasti laterali magnetici, una vera e propria fortuna sia per destrorsi sia per mancini. Molto interessante la memoria integrata che consente di salvare le impostazioni di gioco permettendo ai giocatori che si “muovono” molto di avere sempre a disposizione le proprie configurazioni.

Doppio consiglio anche gli auricolari. Il miglior prodotto che potrete acquistare con meno di 100 Euro sono i Sennheiser M2 Momentum In Ear. Ottimi sia per ascoltare musica sia per giocare, gli M2 Momentum offrono un suono pulito e nitido senza sacrificare niente sulle frequenze. Molto valido il filtro anti rumori esterni che permette di vivere esperienze di gioco dal vivo estremamente realistiche. Un prodotto che si trova particolarmente a suo agio in situazioni live come quelle che si possono sperimentare su PokerStars Casinò, piattaforma di gaming che offre diverse opzioni di gioco dal vivo e varie discipline come la roulette e il blackjack in cui potersi cimentare. Con questi auricolari potrete godere di un’esperienza di gioco in questo tipo di situazioni in maniera sempre più immersiva.

Per chi desidera il top della gamma ecco le SteelSeries Siberia 800, cuffie circumaurali con una gamma di risposta compresa tra i 20 e i 20.000Hz. La qualità dell’audio è elevatissima e rende il feedback con ogni tipo di gioco molto realistico. Le Siberia 800 lavorano in modalità wireless e la loro capacità di riproduzione di tutte le frequenze fa sì che siano uno dei migliori headset da gioco in assoluto. Prezzo 250 Euro.

Due opportunità, una più economica e una di fascia alta, per le tastiere. A 45 Euro una delle migliori opzioni presenti sul mercato è la Perixx PX1100. Tastiera a membrana con layout in italiano, il prodotto della Perixx è retroilluminato (con vari colori disponibili) e garantisce un ciclo vitale di circa 20 milioni di keypress, contro la media dei 5-10 delle omologhe concorrenti. Per i più esigenti il consiglio è la Corsair Strafe RGB Silent. In questo caso parliamo di una tastiera meccanica, anch’essa con layout in italiano. Una periferica molto elegante e che si differenzia dalle altre per alcuni particolari interessanti: il primo è la scelta di Corsair di utilizzare gli switch Cherry MX Silent per attutire il fastidioso “click” delle tastiere meccaniche. Inoltre la Strafe RGB Silent presenta una retroilluminazione RGB completa, un supporto per l’anti-ghosting e una vasta serie di tasti programmabili.



Chiusura per gli schermi, uno degli accessori più importanti per il gaming. Con 279 Euro è possibile acquistare il BenQ ZOWIE RL2755. Un monitor con display a LED, speakers stereo e una doppia porta HDMI, ideale sia per il PC gaming che per eventuali collegamenti di console. Ottimo anche il tempo di risposta di 1 ms, caratteristica essenziale per esperienze di gioco di qualità elevata. A un prezzo leggermente superiore troviamo il MG24UQ di casa Asus. Le dimensioni, 23,6 pollici, e il supporto della tecnologia 4K ne fanno un prodotto ideale per il PC Gaming.