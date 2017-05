Prey: nuovo trailer e demo giocabile

E’ stato rilasciato pochi minuti fa un nuovo trailer di Prey, dove il giocatore potrà godere della prima ora di gioco e salire per la prima volta a bordo di Talos I per fermare l’infestazione Typhon prima che possa distruggere l’umanità!

In questa demo di un’ora vestirai i panni di Morgan Yu, capo scienziato della Talos I, che a bordo della nave è impegnato in una ricerca che cambierà per sempre l’umanità. Ben presto però, quello che doveva essere un primo giorno di lavoro normale, si trasformerà in un incubo, in quanto letali alieni hanno invaso la stazione spaziale e danno la caccia ai superstiti dell’equipaggio.

Ma non solo, se vuoi giocare in prima persona la prima ora di gioco, puoi scaricare dallo store Playstation e Xbox One la demo giocabile e immergerti in prima persona nei panni di Morgan Yu.

Fateci sapere cosa ne pensate!