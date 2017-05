Prey – Recensione

È uscito il 5 Maggio 2017 Prey, il nuovo gioco della Bethesda Softworks pensato per Play Station 4, X Box One, computer entertainment system e PC. Il gioco è pienamente fantascientifico e comporta un’esperienza in prima persona senza eguali fino ad ora.

Il Direttore di Bethesda Softworks, infatti, ha affermato in una conferenza stampa: “Siamo lieti di mostrare finalmente il mondo fantascientifico di Prey ai giocatori di tutto il mondo. I giocatori posso costruire il proprio stile di gioco operando scelte a livello di gameplay, incorporando allo stesso tempo abilità aliene e skill uniche”.

Ebbene si, i grandi protagonisti di questo gioco, oltre al giocatore in prima linea, sono proprio gli alieni che hanno invaso la stazione spaziale in cui vi trovate, sfuggendo cosi al contenimento.

L’apertura di Prey è di grande impatto e non lascia alcuna possibilità all’improvvisazione: nei primi secondi di gioco vi ritroverete a Talos I, una stazione spaziale che orbita intorno alla luna nel 2032. Per pochi attimi avrete la sensazione di far parte di un qualcosa più grande di voi, una sorta di esperimento che promette di cambiare il destino dell’umanità, ma, all’improvviso, vi troverete a dover fare i conti con la dura realtà. Degli alieni cattivi hanno appena invaso la vostra stazione: è l’inizio della lotta!

Ed ecco che in pochissimo tempo Prey rivela tutta la sua essenza, senza alcuna maschera, né menzogne. Il giocatore pian piano vive completamente avvolto in un’atmosfera ansiogena in cui tutto viene messo in discussione, dal tentativo di contenimento di queste forme mostruose fino al potere che essi esercitano sula mente del giocatore stesso.

Ansia, quindi, e paura, ma soprattutto tanta insicurezza. Sono questi i sentimenti che caratterizzano il giocatore in questa prima fase del gioco: egli si muove a tentoni, procede lentamente a piccoli passi e solo dopo aver scrutato attentamente ogni singolo angolo della stazione. Talos I rivela qui tutta la sua freddezza e asetticità .

Quello che si viene a delineare è quasi un horror spaziale, se così possiamo definirlo: le presenze mostruose dall’aspetto fibroso non solo minacciano direttamente la nostra esistenza e il nostro corpo, ma riescono anche ad entrare nella nostra testa, rivoluzionandola. Essi, infatti, sono in grado di agire sul cervello umano, alterando completamente il suo modo di percepirli e facendoli apparire come esseri innocui.

Di qui l’insicurezza verso tutto ciò che ci circonda, ma al tempo stesso la consapevolezza che ogni singolo elemento è lì per un motivo ben preciso. Nulla è lasciato al caso e tutto può ritornarci utile in questa particolare avventura, a partire da una razione di cibo fino ad arrivare al kit completo per riparare la propria tuta.

Tra tutti questi oggetti disseminati qua e là di certo non bisogna lasciarsi scappare (e questo è un imperativo assoluto) i Neuromod. Questi ultimi, infatti, sono in grado di potenziare di molto le capacità di Morgan: da quel momento in poi nulla gli sarà impossibile. Per Morgan sarà quindi un gioco da ragazzi aprire casseforti o accedere a terminali senza l’utilizzo di password.

Ma ad essere potenziate non sono solo queste capacità: siamo noi a decidere se e quando ci necessita affilare la sua furbizia, quando la sua forza fisica e quando ancora le sue capacità riparatorie verso se stesso e l’ambiente circostante da difendere ad ogni costo. Eccoci però arrivati al primo grande difetto di questo nuovo gioco: il movimento.

Sin dai primi minuti di partita ci si accorge immediatamente del fatto che il piano su cui si sviluppa la trama non è certamente quello dell’azione. Le sparatorie, infatti, risultano confuse e caotiche, proprio come tutte le scene di movimento, sempre poco fluide. Tuttavia, seppur lievemente, la situazione sembra migliorare con il tempo pur non raggiungendo livelli di grande intensità.

A metà dell’avventura poi il grande elemento rivoluzionario di Prey: ci è concesso di sintetizzare i poteri osservando i nostri nemici e i loro comportamenti. E tutto sembrerà in discesa. Sarà molto più semplice affrontare il nemico, nasconderci o addirittura riuscire ad anticipare le sue mosse.

Prey quindi non ci delude e risponde positivamente alle numerose aspettative di tutti oloro che attendevano da tempo a sua uscita sul mercato inernazionale.

Nonostante qualche piccolo “incidente” di percorso già analizzato, Prey, infatti, dimostra di essere tra i migliori First Person Adventure degli ultimi dieci anni. Per cui giocare a Prey, correndo lungo la stazione spaziale Talos I, vuol dire ripercorrere metaforicamente anni di fantascienza ludica e cinematografica, con tutti i tentativi andati male e anche tutti i successi, che si concretizzano in questo gioco, pronto a rimanere per sempre nella storia.

Non mi resta che augurarvi buon divertimento.