Registrare da Sky su scheda SD / Pc o da PS4 a scheda SD

Come ben sappiamo tutti i film e i materiali video trasmessi su Sky sono protetti dalla protezione HDCP per cui risulta impossibile poter trasferire il contenuto presente su sky su un dispositivo esterno , nonostante il box sia provvisto di porte USB.

In questi giorni mi sono imbattuta nel dispositivo AVERMEDIA Live Game Portable, una scatoletta multimediale che permette di registare i video gameplay dalla playstation o dalla xbox.

Dopo aver effettuato una piccola prova che vi illustrerò sotto sono riuscita a registrare un film da Sky sulla mia scheda SD, copriamo come ho fatto:

Prima di tutto vi indico sotto i dispositivi necessari per poter riuscire nel nostro intento:

AverMedia Live Game Portable

Scheda SD

Switch HDMI 2×1

E’ possibile effettuare le registrazioni in due modi: registrare direttamente sulla scheda sd, oppure sull’hard disk del computer collegando quest’ultimo all’Avermedia. Per comodità e per semplicità vi illustrerò il primo procedimento.

Colleghiamo il cavo HDMI dalla TV all’uscita OUT-HDMI dell’Avermedia

Colleghiamo il cavo HDMI dall’ingresso HDMI IN di Avermedia all’ingresso HDMI-OUT dello switch HDMI e colleghiamo un secondo Cavo HDMI dall’uscita del MySky HD all’ingresso HDMI-IN dello Switch.

Colleghiamo il cavo USB di Avermedia alla porta USB del MySky HD per alimentarlo.

Ora se tutto è collegato correttamente l’ AverMedia Live Game Portable si accenderà e il tasto centrale risulterà illuminato di rosso.

Ora non resta che posizionarvi sul canale di Sky che volete registrare e ripremere il tasto dell’Avermedia per avviare la registrazione (il pulsante lampeggerà rosso).

I filmati vengono registrati in Mp4/Ts, per cui sono visualizzabili su qualsiasi pc o lettore che legga da USB. La risoluzione di registrazione viene presa dalla sorgente, per cui se la tv è a 1080p registrerà 1920 x 1080, se invece è una 720p registerà a 1280 x 720.

Per quanto riguarda la dimensione dei file vi segnalo che un video di 45 minuti occupa all’incirca 5 GB.

Per quanto riguarda lo Switch HDMI 2×1 io ne ho utilizzato uno della Cablesson, acquistato su Amazon a circa 25 euro.

La stessa procedura può essere utilizzata anche per registrare video gameplay direttamente dalla Playstation 4 (che come sappiamo al momento protegge il flusso video tramite HDCP).

Aggiornamento del 01/02/2016:

Visto che lo switch da me acquistato in precedenza è andato fuori produzione, vi segnalo due nuovi switch funzionanti al 100%:

AGGIORNAMENTO DEL 24/04/2017

Aggiunto un altro split funzionante