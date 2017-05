Sony HX-400 – Recensione

La Cybershot DSC-HX 400 è la bridge top gamma 2014 di casa Sony che presenta una serie di funzionalità interessanti come la macro ad un 1 cm e lo zoom ottico a 50x, che la rendono molto versatile e completa grazie anche alla connessione Wi-Fi e GPS che la rende ideale per le condivisioni e per i viaggi.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

All'interno della confezione di vendita della Sony HX 400 troveremo:

Fotocamera

Batteria NP-BX1

Cavo Micro USB

Alimentatore di corrente con relativo cavo

Tracolla

Copriobiettivo

Istruzioni per l’uso

Guida Wifi e NFC

CARATTERISTICHE TECNICHE

Sony HX 400 dispone di un sensore Exmor R CMOS retroilluminato da 20,4 megapixel di tipo 1/2,3. L'obiettivo zoom è uno ZEISS Vario-Sonnart T da 50x equivalente ad una 35 mm da 24-1200 mm con apertura focale massima F2,8 fino a F6,3.

L’obiettivo Zeiss ha il grande vantaggio di riprodurre immagini nitide con eccellente contrasto, soprattutto in ambienti di luce ottimale, dove la fotocamera riesce a dare il meglio di se.

L’obiettivo della fotocamera permette una distanza minima di messa a fuoco dell’immagine di appena 1 cm, permettendo quindi le fotografie Macro. Le foto inoltre possono essere scattate a massimo 10 fps. L’ISO (sensibilità alla luminosità) può essere settato con valori da 80 a 12.800.

Sony HX 400 dispone inoltre di GPS per geotaggare le immagini e il Wi-Fi ed NFC che grazie all’applicazione gratuita PlayMemories permette la condivisione delle immagini con lo smartphone.

La fotocamera include Wi-Fi per la condivisione delle immagini facile e ha anche il GPS in modo da poter geotaggare le immagini. Altre caratteristiche includono il mirino elettronico (EVF), schermo inclinabile e slitta di montaggio.

Le immagini vengono scattate in formato JPG compatibile con DPOF (strumento che permette di collegare la macchina fotografia direttamente ad un’apposita stampante senza utilizzare il computer, manca quindi il supporto al formato RAW.

I video invece vengono registrati in formato MPEG-4 AVC/H.264 a 60fps con audio Dolby Digital a 2 canali, utilizzando il metodo progressivo che ne aumenta la risoluzione e fornisce un’immagine più uniforme e realistica durante le riprese.

La batteria fornita in dotazione da 4,5 Wh dispone di un’autonomia di circa 300 scatti se effettuate utilizzando lo schermo, oppure circa 380 scatti se la utilizziamo con il mirino elettronico. Se invece consideriamo solo la funzione di ripresa video possiamo riprendere circa 55 minuti di video in ripresa tipica (ossia con stop vari) oppure 85 minuti di ripresa continua.

La ricarica della batteria avviene collegando il cavo direttamente alla fotocamera, soluzione non ottimale perché si è costretti a non utilizzare la fotocamera durante la ricarica. Per una carica completa occorrono circa 230 minuti. Eventualmente la fotocamera può essere ricaricata anche collegando la stessa ad un pc, a patto però che la stessa sia tenuta spesa, altrimenti si attiverà la funzione per l’importazione delle immagini su pc.

La fotocamera supporta le schede SD, SDXC, SDHC e le memory Stick XC-HD Duo, Pro Duo e PRO-HG Duo.

Giusto per darvi un’idea di quante foto a 20 megapixel possono stare in una memoria da 2 GB, vi segnalo che utilizzando la qualità standard potrete scattare indicativamente circa 295 foto, mentre utilizzando la qualità Fine (con maggiori dettagli) circa 200 foto.

Per quanto riguarda i filmati, vi indichiamo sotto una tabella riepilogativa dei minuti registrabili in base alle impostazioni di qualità di registrazione.

Vi segnalo però che Sony per limite del prodotto permette una ripresa continua massima di 29 minuti, che si riduce a 15 minuti nel formato MP4 a 12M.

Impostazione registrazione Memoria 2 GB – capacità registr 60i 24M(Fx)/50i 24M(FX) 10 minuti 60i 17m(FH)/50i 17M (FH) 10 minuti 60p 28M (PS) / 50P 28M(PS) 09 minuti 24P 24M(FX) / 25p 24M (FX) 10 minuti 24p 17M (FH) / 25p 17M(FH) 10 minuti 1440 x 1080 12 m 15 minuti VGA 3M 1 h e 10 minuti

Sony HX-400 da vicino

Sony HX 400 si presenta con un corpo macchina compatto che racchiude tutte le principali funzioni di una reflex abbinate alla maneggevolezza di una fotocamera compatta. E' realizzata principalmente in plastica rigida e gomma nelle impugnature, dando un senso generale di solidità strutturale.

Se guardiamo la fotocamera anteriormente notiamo subito il grande obiettivo che occupa granparte della struttura, lo stesso è dotato di anello manuale che ne permette la regolazione dello zoom quando è utilizzato in modalità AF/Zoom o da utilizzare per la messa a fuoco manuale quando invece l’interuttore posto subito dietro è impostato su MF o DMF. Il primo indica la classica messa a fuoco manuale mentre la seconda è una modalità di messa a fuoco sempre manuale ma avviene direttamente sullo schermo.

Subito sopra l’obiettivo troviamo il Flash a scomparsa attivabile premendo il tasto posto alla sua destra. Alla sinistra del flash troviamo invece la spia dell’AF e il pulsante di scatto con la levetta per lo zoom.

Posteriormente troviamo invece il mirino elettronico con sopra la slitta porta accessori, il microfono stereo e il sensore GPS.

Subito sotto il mirino è invece presente lo schermo LCD da 3 pollici con una risoluzione a 921.600 punti. Purtroppo lo schermo non è touch per cui ad esempio per andare a regolare manualmente il punto di messa a fuoco bisogna agire con i tasti di controllo posti a destra.

Lo schermo è orientabile in alto o in basso, ma non può essere girato per effettuare ad esempio dei selfie.

A destra dello schermo LCD troviamo il tasto on/off per accendere o spegnere la fotocamera, il tastino chiamato Finder/Monitor che permette di visualizzare l’immagine o sullo schermo o nel mirino. Subito sotto è presente il tasto Movie per avviare le registrazioni dei filmati.

E’ poi presente una manopola che permette di selezionare i vari modi di scatto, scegliendo tra Auto Intelligente, Automatica superiore, Programma Auto, Programma diaframma, Priorità Tempi, Esposizione manuale, Richiamo memoria, Filmato, selezione scena e foto panoramiche.

Sotto questa manopola è presente una seconda manopola di controllo che permette di regolare i settaggi dei vari programmi specifici.

Troviamo poi il tasto di riproduzione, quella con i controlli, il tasto menu e quello con la GUIDA.

Sulla parte destra della fotocamera troviamo invece il sensore Wi-Fi ed NFC. Sulla parte sinistra invece è presente uno sportellino con all’interno i connettori micro-USB e micro HDMI.

Inferiormente (capovolgendo la fotocamera) troviamo un secondo sportellino con all’interno lo slot per inserire la batteria fornita in dotazione, con tanto di leva per estrarla lo slot della scheda SD.

Al di fuori dello slot troviamo poi il foro per l’attacco del treppiede.

Sony HX-400 – Le funzioni principali

Uno degli aspetti che più mi ha colpito della Sony HX-400 è senza ombra di dubbio la semplicità di utilizzo e l’immediatezza nel riuscire subito a scattare delle buone foto.

Con la ghiera è possibile posizionarsi nella programma desiderato, ed a schermo verrà visualizzata una breve descrizione del tipo di foto che si possono ottenere, per cui sapremo già prima di scattare se con quelle impostazioni possiamo ottenere l’effetto desiderato.

Molto interessante sono invece le opzioni presenti nel tasto di controllo e in quello FN .

Tra le varie funzioni del tasto di controllo possiamo cambiare i metodi di ripresa, compensare l’esposizione e la luminosità per l’intera immagine o accedere alla immagini creative. Oltre alla possibilità di selezionare o meno il flash e premendo al centro è possibile inseguire il soggetto regolando automaticamente la messa a fuoco anche quando il soggetto si muove.

Il tasto FN invece permette di accedere rapidamente alle impostazioni ISO, al bilanciamento del bianco, selezionare l’area di messa a fuoco (se automatica o manuale), impostare il valore di compensazione del flash, attivare lo scatto multiplo o singolo, il timer per lo scatto; inoltre possiamo impostare altri effetti come l’effetto seppia, il bianco e nero, tramonto, paesaggi o creare degli effetti immagini scegliendo tra alcuni preset già definiti come il colore pop e l’acquerello per citarne alcuni.

Accedendo al menu con l’apposito tasto è possibile accedere ad altre funzioni avanzate come l’attivazione della riduzione degli occhi rossi, l’attivazione o meno dell’ DRO/HDR (attivabile anche tramite il tasto FN), attivare la funzione ISO alta NR che permette l’elaborazione di riduzione dei disturbi, ideale per la ripresa ad alta sensibilità, o ancora attivare la funzione Effetto pelle morbida, attivare o meno lo Steady Shot per i filmati o impostare l’otturatore lento automatico che permette alla fotocamera di regolare automaticamente la velocità dell’otturatore seguendo la luminosità dell’ambiente nella modalità filmato.

Inoltre è possibile regolare il livello del microfono, o la riduzione del rumore del vento.

Interessante è poi la funzione Modo Aereoplano, che se attivata non esegue le comunicazioni wireless e le funzionalità GPS.

Grazie al Wi-FI è possibile trasferire le immagini ad uno smartphone o ad un tablet in maniera molto semplice; infatti è sufficiente scaricare sul dispositivo mobile l’applicazione gratuita PlayMemories. E’ possibile scegliere nelle impostazioni dell’applicazione con quale qualità trasferire le immagini scegliendo tra qualità originale, VGA o due megapixel. Io vi consiglio quest’ultima cosi avere a disposizione delle foto non pesanti e pronte per essere condivise.

Tra i programmi presenti sulla manopola principale troviamo:

La funzione Auto Intelligente che identifica automaticamente le caratteristiche della scena e imposta autonomamente i migliori settaggi possibili.

Con la funzione Automatica Superiore agisce come la modalità Auto Intelligente ma in più riduce le sfocature e i disturbi.

Attraverso la modalità Selezione Scena, troveremo dei preset già impostati in base al soggetto e all’ambiente da riprendere (come ad esempio la modalità animali, ritratto notturno, cibi, spiaggia, neve ect.)

Con la funzione i-Panorama in movimento invece è possibile creare delle foto panoramiche muovendo la fotocamera seguendo le indicazioni a schermo.

La modalità Priorità Tempi è una modalità automatica che ci permetterà di agire manualmente sulla velocità di otturazione, questo si traduce che utilizzando tempi veloci si otterranno immagini ferme, mentre utilizzando tempi lenti si potranno ad esempio catturare scie di movimento.

La modalità Priorità di Diaframma permette di modificare l’intervallo di mesa a fuoco e la sfocatura dello sfondo. Impostando valori si potranno scattare foto in primo piando con sfondo sfuocato, mentre impostando valori alti anche lo sfondo risulterà a fuoco.

Infine con la modalità Programma Auto sia l’apertura del diaframma che il tempo di otturazione saranno gestite dalla fotocamera, mentre noi potremo impostare le altre opzioni.

PROVA SUL CAMPO

La nostra prova sul campo consiste nello scattare diverse foto con diverse modalità di scatto, provando a grandi linee tutti i paramentri che possono tornare utili durante gli scatti.

Tengo a sottolineare che ho rilevato dei tempi di scatto un po’ lunghi

Tempi di scatto a volte un po’ lunghi e tempi di elaborazione delle immagini “multiple” forse eccessivamente alti.

Per quanto riguarda l’ISO le immagini a partire da un ISO 800 iniziano ad essere leggermente sgranate, per cui i risultati migliori si ottengono con valori di ISO inferiori.

Alcune Foto Scattate

CONCLUSIONI

Utilizzare la Sony HX 400 è stato molto divertente, la semplicità d’uso l’ha fatta da padrona, con sicuramente ottimi risultati.

In ogni condizione di scatto, la fotocamera si è comportata molto bene.

I materiali con cui è realizzata la fotocamera sono molti buoni e al tatto forniscono un sensazione di robustezza e solidità generale.

Ogni funzione della fotocamera, come i programmi per gli scatti sono ben spiegati, permettendo all’utente di capire subito se la modalità scelta è quella giusta per ottenere lo scatto desirato.

Ci sono però alcune piccole cose che secondo noi andrebbero migliorate come la qualità ISO per valori alti ed integrare uno schermo touch che permetterebbe ad esempio di impostare il punto di messa a fuoco in maniera più agevole.

La fotocamera Sony HX 400 è consigliata per tutti quegli utenti che reputano una reflex troppo complicata da utilizzare, ma che vogliono comunque delle foto di buona qualità e una macchina con molte più funzioni rispetto ad una normale compatta.