SONY TV OLED A1 – l’eccellenza fatta a TV

Sony, grazie ad un open-day, ha mostrato alla stampa il nuovo TV OLED A1, il nuovo top gamma della famiglia Bravia 4K HDR.

Questo TV, disponibile nei polliciaggi da 55 e 65 pollici, offre un’incredibile resa dei neri e colori nitidi e senza sfocatura, con angolo molto ampio di visualizzazione. Il TV OLED A1 di Sony offre un design One Slate, ossia senza piedistallo e altoparlante. Infatti al posto del classico altoparlante troviamo l’esclusiva tecnologia Acoustic Surface che permette al TV di emettere il suono direttamente dallo schermo attraverso la vibrazione del display, in questo modo, quando ad esempio si guarda un film con dei soggetti che parlano, si avrà la sensazione che la voce esca effettivamente dalle loro bocche! Ovviamente poi non possono mancare i bassi, e Sony ha avuto la brillante idea di inserirli nella base di supporto del TV, lasciando cosi inalterato il design a tutto schermo senza bordi del TV.

Il TV OLED A1 di Sony è inoltre dotato del potentissimo processore 4K HDR X1TM Extreme, che lavora in maniera egregia esaltando la qualità delle immagini indipendentemente dalla fonte video. Per concludere, anche questo TV è dotato di Android TV per fruire di app come Netflix e Infinity quelle per ascoltare la musica in streaming.

Sony TV OLED A1 è disponibile al prezzo suggerito di € 3999 per la versione da 55 pollici e € 5499 per la versione da 65 pollici.