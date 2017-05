Surface Pro in Italia dal 15 giugno a 959 euro

Il nuovo Surface Pro, il laptop più versatile che abbiamo mai realizzato, ottenuto grazie al miglioramento di tutte le caratteristiche più importanti per i nostri clienti. Completamente ripensato e con componenti personalizzate il nuovo Surface Pro si caratterizza per una maggiore autonomia della batteria, eccellenti prestazioni e uno schermo di qualità superiore.

Il nuovo Surface Pro è ora dotato dell’incredibile schermo PixelSense da 12,3” e la batteria dura fino a 13,5 ore. Non è solo il Surface più veloce e potente di sempre, ma anche il più silenzioso grazie all’assenza della ventola. Affidatevi al nuovo Surface Pro per il vostro lavoro o per lo studio, ma anche nei momenti di creatività o di relax: non vi abbandonerà mai, per tutto il giorno. Inoltre, la Signature Type Cover e la nuova Surface Pen permettono di digitare come su laptop e scrivere come su carta. E non è tutto: il nuovo Surface Pro pesa meno della borsa in cui lo trasporterete.

Caratteristiche e vantaggi principali

Performance straordinarie. Alimentato dai processori di 7 a generazione Intel Core m3, Core i5 e Core i7, il nuovo Surface Pro è stato riprogettato dal punto di vista meccanico e realizzato per supportare tutti i programmi che richiedono elevate prestazioni durante tutta la giornata. Inoltre, le versioni che vantano SKU con Core m3 e Core i5 sono prive di ventola, mentre le innovazioni introdotte a livello di gestione termica assicurano per quelle con Core i7 il massimo della silenziosità. La nuova versione è due volte e mezzo più veloce della precedente e con la Signature Type Cover realizzata in lussuosa Alcantara® —in ricchi accostamenti tono su tono, tra cui Platino, Bordeaux e Blu Cobalto – assicura una digitazione più rapida e confortevole grazie ad un meccanismo a forbice che consente una corsa dei tasti di 1,3 mm più fluida e accurata, rispetto all’iPad Pro. L’ampio trackpad in vetro offre una risoluzione sup-pixel di 500 dpi e un supporto multi-touch a cinque dita.

La cerniera permette ora un'apertura fino a 165 gradi, per un impiego ottimale in modalità Studio e un'esperienza immersiva. Inoltre, è il primo laptop dotato di funzionalità Surface Dial su schermo per una creatività in movimento. La nuova Surface Pen garantisce 4096 livelli di sensibilità di pressione e una latenza praticamente impercettibile, assicurando così l'esperienza di scrittura digitale più rapida, fluida e precisa oggi disponibile sul mercato e il doppio della reattività dell'Apple Pencil. Il meglio di Microsoft in hardware e software. Il nuovo Surface Pro, con il Windows 10 Creators Update in dotazione, è perfettamente compatibile con tutti i programmi che ti assicurano produttività. Ottimizzato per Windows Hello, Skype e Microsoft Office 365, presenta per la prima volta nuove caratteristiche di scrittura,in Word, Excel e PowerPoint, ampliando ulteriormente le possibilità di lavoro, connettività e creatività tramite la suite di produttività più diffusa.

Design elegante. Il nuovo Surface Pro si presenta con l'eleganza che distingue i dispositivi Surface. È dotato di un processore full Intel Core U e nonostante la porta USB full-size non supera gli 8,5 mm. Lo schermo PixelSense™ da 12,3" ad alta risoluzione e colori calibrati, con una densità di 267 PPI e le ampie proporzioni 3:2, è migliorato per una rapida conversione del profilo di colore in base ai diversi utilizzi. Inoltre, le linee pulite e i bordi arrotondati conferiscono al nuovo Surface Pro un aspetto ancora più elegante: fotocamere e ventole sono praticamente invisibili.

Il nuovo Surface Pro sarà disponibile a partire dal 15 Giugno con prezzi a partire da 959 euro.