Synology ha annunciato il lancio ufficiale della sua nuova linea di prodotti, in particolare:

Serie XS DS3018xs : il primo NAS tower a 6 vani di Synology, con supporti opzionali per SSD SATA M.2 e 10GbE.

: il primo NAS tower a 6 vani di Synology, con supporti opzionali per SSD SATA M.2 e 10GbE. Serie Plus DS918+, DS718+ e DS218+ : Maggiori prestazioni e resilienza dei dati per carichi di lavoro intensi.

: Maggiori prestazioni e resilienza dei dati per carichi di lavoro intensi. Serie Value DS418: presentazione delle capacità di transcodifica 4K online.

Per consentire prestazioni ultra-alte con la cache SSD senza occupare i vani delle unità interne, l’DS3018xs integra uno slot PCIe, installabile con una doppia scheda adattatore M.2 SSD SATA (M2D17). Il DS918+ integra doppi slot M.2 NVMe dedicati sul fondo, utilizzabili per installare gli SSD M.2 NVMe. Il DS418 offre la transcodifica video H.265 4K a 10 bit. Il Btrfs provvede alla protezione affidabile dei dati grazie alle sue funzionalità all’avanguardia di rigenerazione automatica e istantanee point-in-time.

Serie XS

Il DS3018xs, il primo NAS tower Synology a 6 vani, è compatto ma potente poiché integra l’avanzato processore Intel Pentium D1508 dual-core a 2,2 GHz (Turbo Boost fino a 2,6 GHz) con motore di crittografia AES-NI e una RAM scalabile fino a 32 GB, oltre a una capacità di storage fino a 30 unità con due Synology DX1215. In aggiunta a quattro porte Gigabit LAN, il DS3018xs offre la possibilità di ottimizza al massimo il throughput con una scheda di interfaccia NIC 10GbE opzionale, per performance strabilianti che superano 2.230 MB/s in lettura sequenziale e 265.000 IOPS di lettura sequenziale.

Serie Plus

Il DS918+ e il DS718+ hanno un processore quad-core Intel® Celeron J3455. Il DS918+ integra un processore dual-core Intel Celeron J3355. Tutti questi modelli sono provvisti di motore di crittografia hardware AES-NI. Grazi al motore per la transcodifica, questi server NAS della serie Plus supportano fino a due canali di transcodifica video H.265/H.264 4K. La RAM è scalabile fino a 8 GB per il DS918+ e fino a 6 GB per gli altri due prodotti, per consentire di svolgere contemporaneamente operazioni complesse. Il DS918+ e il DS718+ sono provvisti di due porte LAN e hanno una capacità di storage scalabile fino a 9 e 7 unità rispettivamente con Synology DX517.

Serie Value

Il DS418 è munito di processore quad-core 1,4 GHz con motore di crittografia hardware, 2 GB di RAM e due porte LAN. Con il suo motore di transcodifica hardware, il DS418 supporta la transcodifica H.265 4K da utilizzare come libreria multimediale. Il DS418 è l’ideale per utenti aziendali e privati che desiderano gestire, proteggere e condividere con efficienza i loro dati critici.

I DS3018xs, DS918+, DS718+, DS218+ e DS418 sono gestiti da DiskStation Manager (DSM) 6.1, il sistema operativo più avanzato e intuitivo per i dispositivi NAS, che offre un’ampia gamma di applicazioni per migliorare la produttività sul lavoro. Synology ha ricevuto numerosi riconoscimenti dai media, ad esempio piazzandosi in cima alle classifiche dei NAS di medie dimensioni nel sondaggio sugli storage condotto da TechTarget e guadagnandosi il titolo del PC Mag Readers’ Choice per sette anni consecutivi.