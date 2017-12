Quella che vi racconterò oggi è una spiacevole avventura che sto vivendo con il sito Techmania.it, grazie ad ordine effettuato il 2 maggio alle ore 23.12.

Ho ordinato un LG G2 al prezzo di € 315,00 + 8,50 di spese di spedizione. La disponibilità stimata era di 5 / 10 giorni lavorativi dall’ordine.

Siccome l’ho ordinato di venerdì sera i fantomatici 10 giorni lavorativi vengono calcolati a partire dal primo giorno lavorativo utile, per cui dal 5 maggio.

Il 13 maggio contatto il servizio clienti chiedendo se avevano novità sull’ordine e sulla sua data di spedizione.

Mi viene recapitata la risposta sotto, che tanto mi sa di copia incolla automatico variando solo le date:

in merito alla Sua richiesta Le comunichiamo che il suo ordine è stato registrato e che la spedizione verrà effettuata entro 5-10 gg lavorativi (esclusi dunque sabato, domeniche e festivi) dalla convalida che nel Suo caso è avvenuta in data 05/05/2014 e quindi entro il 16/05/2014

La informiamo che alla spedizione del prodotto, Le perverrà mail con lettera di vettura per poter monitorare la consegna dal sito sda.it

La informiamo che la dicitura “in elaborazione” contraddistingue lo stato dell’ordine dalla convalida alla spedizione; una volta spedito lo stato risulterà “completo”.

Cercheremo di evadere il suo ordine nel più breve tempo possibile.

Il 16 Maggio, giorno ultimo per rientrare nei termini stabiliti in fase di ordine, contatto il servizio clienti per sapere quindi se la spedizione avverrà oppure no.

La signorina la telefono dice che il fornitore non ha ancora consegnato, dicendomi tra l’altro che non sa quando lo farà, sperando comunque nella settimana prossima.

Io non ci sto, visto che fanno tanto i fighi con i loro 5 / 10 giorni lavorativi per la spedizione, allora decido di annullare l’ordine.

Mando quindi una mail e in neanche mezz’ora mi risponde il servizio clienti mi dice che l’unico modo per annullare l’ordine è compilare il form all’interno del mio pannello utente del sito, o inviare una mail alla posta certificata o ancora inviare una raccomandata

Non mi do per vinta e compilo il modulo per il rimborso chiedendo per l’appunto l’annullamento dell’ordine e il rimborso immediato della cifra pagata visto che non sono stati in grado di far fronte alla spedizione nei tempi stabili.

Dopo 6 ore dalla mia richiesta di annullamento mi contattano, dicendo che hanno ricevuto la mia richiesta che mi risponderanno entro le 48 ore lavorative successive. Ma io dico, al posto di inviarmi questa richiesta del **bip** non potevano rispondermi subito?

Una delle cose che fa rabbia é che i soldi li hanno presi subito (siti come Amazon addebitano l’importo al momento della spedizione dell’oggetto acquistato) mentre per riaccreditarli dicono che lo faranno entro i 30 giorni successivi all’annullamento dell’ordine (su internet ci sono utenti che hanno ottenuto il rimborso dopo 60 giorni dalla richiesta).

Ma stiamo scherzando? Cosa sono una agenzia di credito? Grazie a questa politica, si tengono i soldi per oltre due mesi… a questo punto mi verrebbe da chiedergli gli interessi come fanno le agenzie di credito e le banche!

In attesa della loro risposta, che so già sarà una tattica per perdere altro tempo, provo a documentarmi con la banca e scopro che gli utenti sono tutelati contro gli utilizzi impropri della propria carta di credito. Scarico quindi il modulo dal sito dela banca e tra le varie voci è presente proprio una sezione dedicata a questo genere di anomalie, legate a resi o annullamenti di ordini non rimborsati.

Inoltre nel frattempo ho provveduto a contattare un’associazione dei consumatori per vedere se posso accelerare i tempi, visto che l’ordine ho dovuto annullarlo a causa della loro inadempienza nelle tempistiche di spedizione.

E per la cronaca, ho scritto a Techmania anche su facebook, ma loro puntualmente cancellano i miei post, per non farsi una cattiva pubblicità e continuare a ingabolare la gente con tempi di evasione ordine lunghissimi.

Vi terrò aggiornati sulla situazione appena ci saranno sviluppi.

AGGIORNAMENTO DEL 19/05/2014: A seguito del mio articolo che avete appena letto, sono stata contattata da Techmania, ma non per l’annullamento dell’ordine come credevo, ma “semplicemente” per “consigliarmi” (con tono non poco minaccioso) di cancellare o modificare il suddetto articolo (per loro non si tratta di truffa visto che i telefoni li mandano e in caso di rimborso i soldi li restituiscono) altrimenti mi avrebbero querelato per diffamazione.

Ok per la legge non sarà una truffa, ma allora cos’è? Una furbata? Chiamatela come volete, l’unica cosa che mi rammarico è “maledetto il giorno” che ho ordinato da loro.

Un’altra domanda mi sorge spontanea, per un articolo del genere hanno chiamato subito.. se avessero la stessa celerità ad evadere gli ordini, non credete che questi problemi non ci sarebbero?

AGGIORNAMENTO 2 DEL 19.05.2014: Nel pomeriggio ricevo una chiamata da Techmania, questa volta per la mia richiesta di annullamento dell’ordine. La signorina al telefono mi comunica che l’ufficio commerciale gli ha riferito che entro 48 ore lo smartphone sarebbe arrivato ai loro magazzini e che quindi se ero d’accordo me l’avrebbero spedito con queste tempistiche. Io ho rifiutato, dicendo che volevo procedere all’annullamento come da mia richiesta. Successivamente ho ricevuto email che confermata l’annullamento dell’ordine. Ora sono in attesa del riaccredito sulla carta.

AGGIORNAMENTO DEL 27.05.2014: Inoltrato alla banca il modulo di contestazione addebito improprio con allegata tutta la documentazione e le mail scambiate con Techmania.

AGGIORNAMENTO DEL 06.06.2014: La banca, grazie al modulo di contestazione inviato il 27.05 ha provveduto a riaccreditarmi la cifra non dovuta.

Torno sull’argomento, per pubblicare una parte dell’esperienza che il nostro utente Marcello sta vivendo con Techmania. Buona Lettura

UPDATE: ho appena parlato telefonicamente con Techmania: mi sostituiranno il prodotto viziato dal difetto di conformità con nuovo prodotto che gode di garanzia europea senza spese con ritiro preso la mia residenza a loro carico sperando che, stavolta, sia più “fortunato”….

Non ho esitato, in ogni caso, a esternare e reiterare le mie perplessità relative al loro modus analogamente alle testimonianze negative avute da tanti utenti con Techmania che hanno pubblicamente condiviso le loro esperienze negative con loro….mi hanno riferito che il tutto dovrebbe avvenire in 1 settimana….mah, staremo a vedere….

Ad ogni modo, c’è una grossa novità ed è qui che viene il bello (o il brutto a seconda di come la si veda): la persona con la quale ho parlato, mi ha riferito che Techmania ha modificato le condizioni di vendita per i prodotti ordinati ed acquistati di recente, cioè godono di garanzia internazionale e non europea; ho fatto notare alla mia interlocutrice di Techmania che loro continuano a dichiarare che i prodotti sono europei ma invece non lo sono esortando ad essere, d’ora in poi, più chiari e limpidi nelle condizioni di vendita…

A questa mia esortazione, la persona con la quale ho parlato telefonicamente è rimasta per qualche istante in silenzio, segno, questo, della loro consapevolezza sulla condotta non trasparente…

A me non piace darmi ragione ma, come avete potuto notare dalla telefonata, si dimostra che i super prezzi di Techmania relativi ai prodotti dichiarati da loro come garanzia europea in realtà spesso (o quasi sempre) non lo sono… io infatti ho pagato il G2 32 GB 319 Euro!

Come kaiser si spiega?! Ciò perchè, il tel è garanzia internazionale ma l’hanno spacciato per europeo!! Inoltre, ho espresso il mio dubbio sull’impossibilità, a loro dire, di appurare la provenienza di un telefono da parte dei loro fornitori….non penso proprio che facciano acquisti “a sorpresa”, bah…

Morale della favola? Controlla accuratamente i tel in tuo possesso acquistati da Techmania e dichiarati come garanzia europei perchè potrebbero non esserlo, affidatti al supporto tecnico ufficiale di LG o, comunque, alla casa madre del tuo prodotto.

