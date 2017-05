The Walking Dead A New Frontier Episodio 4 – THICKER THAN WATER

Da alcuni giorni è disponibile per il download Thicker Than Water, il quarto episodio della serie The Walking Dead A New Frontier, terza stagione del gioco sviluppato da TellTale Game.

In questo quarto episodio ritroviamo finalmente un buon mix tra fasi di esplorazione degli ambienti e scene di dialogo puro. Tra le scene più interessanti ritroviamo alcuni flashback che permetteranno ai giocatori di chiudere il cerchio del rapporto fra alcuni dei personaggi.

Più nello specifico rivivremo alcuni flashback del rapporto tra Javier e suo fratello David e tra Clementine e Ava.

Nei flashback dei fratelli Garcia scopriremo come i due abbiamo vissuto la loro fratellanza in maniera sofferta, dando al giocatore la scelta di decidere quanto fossero in disaccordo. Nonostante questo, i due fratello si vedranno costretti a sotterrare l’ascia di guerra e collaborare per riportare serenità a Richmond.

Per quanto riguarda i flashback legati a Clementine, scopriremo il legame che ha con AVA e di come quest’ultima abbia aiutato Clem, dando al giocatore la possibilità di scegliere l’intensità del rapporto tra le due.

Ma non solo, verso la fine dell’episodio dovremo compiere una scelta che avrà conseguenze decisamente pesanti e che avrà sicuramente uno strascico anche nell’episodio finale.

Non vogliamo svelarvi di più, ma solo dirvi che questo quarto episodio è una vera bomba, forse il migliore dei quattro usciti fin’ora. Non resta che darci appuntamento con l’episodio finale e tirare le somme su The Walking Dead A New Frontier.