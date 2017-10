Grazie ad una nostra recente collaborazione con un noto Store Tiscali, abbiamo avuto modo di testare il servizio offerto dall’operatore virtuale Tiscali Mobile.

Tiscali Mobile si affida alle reti TIM per erogare il suo servizio, la copertura è quindi identica a quella di TIM per cui in Italia siamo sicuri che non si correrà mai il rischio di finire in roaming e si sostenere costi aggiuntivi.

L’offerta da me provata è la Tiscali 2 GB che con soli 10 euro al mese include: 500 minuti verso tutti + 500 SMS + 2GB di traffico internet in 3G con velocità fino a 14.4 Mbps.

Come qualità delle chiamate direi che è molto buona, cosi come la ricezione, infatti qui in zona milano e provincia è semplicemente ottima.

Il fattore che però mi interessa di più è la qualità (intesa come velocità) di internet offerta tramite connettività 3G. Ho effettuato diversi test in diversi giorni e in diverse ore del giorno per cercare di avere una media il più possibile veritiera, ecco i risultati:

Altro punto importante è per me la possibilità di effettuare il Tethering, ossia il poter condividere il proprio traffico 3G con altri dispositivi mobili, e fortunatamente Tiscali Mobile lo permette senza problemi, almeno per me che utilizzo Android, infatti ho sfruttato senza problemi il 3G per connettere ad internet anche un chromebook che avevo in test.

Sempre in ambito Android infine è disponibile l’applicazione gratuita MyTiscali che attraverso un pratico widget permette di tenere sotto controllo il traffico residuo.

