L’organizzazione di un matrimonio può essere complessa perciò solitamente ci si inizia a muovere parecchio tempo prima; bisognerà realizzare le bomboniere, cercare la giusta location, provare i menu che vengono proposti dai ristoranti più belli, impiegare del tempo per capire quanti invitati parteciperanno realmente, prenotare chiesa o comune, scegliere l’abito, la torta e tante altre cose ancora che porteranno via tempo e che solitamente intaccano considerevolmente le finanze degli sposi.

È qui che internet entra in gioco, rivelandosi uno strumento davvero utile in grado di ridurre di molto le tempistiche, per poter organizzare la propria cerimonia con maggiore serenità e magari risparmiare qualcosa. Sul web sarà possibile rintracciare in breve i migliori catering, si potranno trovare nuove idee per il tema della cerimonia e della festa, leggere opinioni di tanti altri sposi ed ovviamente scegliere con calma, restando dentro i tempi previsti e riducendo al minimo le sorprese sgradite.

Internet per risparmiare

Come già accennato, il web può aiutare la coppia a risparmiare diverse centinaia di euro durante l’organizzazione della propria cerimonia e del ricevimento di nozze. Sono tante le spose che negli ultimi anni hanno iniziato a comprare online il proprio abito, grazie anche alla sicurezza del reso gratuito che molte aziende garantiscono. Si possono scegliere ovviamente anche gli accessori, arrivando ad acquistare scarpe ed elementi per l’acconciatura con poche decine di euro. Anche i futuri sposi potranno utilizzare il web per arricchire il proprio completo, avendo la possibilità di accedere alle migliori proposte per gemelli, fermacravatta e molto altro.

Internet è un valido aiuto anche per la creazione degli inviti, esistono infatti tantissimi programmi che permettono di disegnare le partecipazioni online in modo autonomo, stamparle e in alcuni casi anche inviarle, grazie ai servizi di ritiro della posta a domicilio che farà arrivare la lieta notizia a tutti i vostri amici e parenti.

Il web per creare idee originali

Nella vastità della rete si potranno trovare fonti inesauribili di idee grazie alle quali sarà possibile realizzare un matrimonio davvero originale. Ad esempio, nel caso in cui il vostro ricevimento si tenga sulla spiaggia, in una radura oppure in un luogo non immediatamente visibile, potrete ordinare e creare dei totem online che rappresentino voi e il posto nel quale si potrà tenere il pranzo o la cena, come se si trattasse di una vera e propria caccia al tesoro o semplicemente per dare indicazioni.

Anche per quanto riguarda il cibo potrete ispirarvi a ciò che più vi piace, e richiedere pietanze particolari al vostro catering: potreste scegliere un buffet che si colleghi al vostro posto preferito ricreando le atmosfere del magico oriente, immergervi in gusti tutti nipponici o quant’altro. È possibile oramai ordinare online anche anche la torta nuziale: tante pasticcerie famose realizzano dolci “a distanza” seguendo le indicazioni dei futuri sposi e consentendo anche di avere in anteprima alcuni assaggi delle diverse preparazioni proposte.

Se siete abili programmatori o volete fare un più, sarà possibile addirittura creare un vero e proprio sito che consenta agli invitati di scegliere cosa regalarvi, di sapere come stanno andando i preparativi per potervi magari aiutare, di confermare o meno la propria presenza e molto altro. Un sito dedicato al matrimonio può essere anche un’alternativa per ricevere le classiche “buste” che ai matrimoni talvolta non si sa dove mettere o tenere, inoltre questa può essere una soluzione più elegante, che eviti un grosso giro di contanti.

Questa soluzione vi permette anche di avere sempre sotto controllo la gestione della cerimonia e del “post-festa”, facendovi stare più tranquilli e permettendovi di condividere più semplicemente alcuni ricordi come le foto, sia vostre e del vostro fotografo che quelle degli invitati, un bel modo per far sentire tutti ancora più partecipi!