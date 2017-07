Voyager 8200 UC – le nuove cuffie bluetooth di Plantronics arrivano in Italia

Plantronics ha annunciato le nuove cuffie Voyager 8200 UC, dotate di audio professionale e tecnologia di cancellazione attiva del rumore.

Queste cuffie funzionano tramite connettività Bluetooth ed integrano, oltre alla cancellazione del rumore attiva, anche quattro microfoni beam-forming.

Ma non solo, sono certificate Microsoft Skype for business, e proprio per questo sono pensate per l’utilizzo professionale.

Plantonics dichiara un’autonomia di 24 ore, perché quando la batteria integrata si esaurisce, è possibile continuare ad utilizzare le cuffie con il cavetto jack da 3,5 fornito in dotazione.

Plantronics Voyager 8200 UC saranno disponibili a partire da Settembre, al prezzo suggerito di € 349,00.