È finita l’attesa! Arriva WeDJ App per Android. Dopo il successo della versione per iPhone e iPad della app per il Djiing, a grande richiesta, Pioneer DJ lancia la nuova versione per tutti gli utenti mobile Android.

La versione della app per Android comprende tutte le funzioni delle precedenti applicazioni per iOS con cui mixare la musica memorizzata su smartphone e tablet, proprio come durante l’utilizzo di un set-up da DJ.

Da casa, a un evento o ovunque ci si trovi, WeDJ App consente di divertirsi a mixare la propria musica preferita.

WeDJ per Android sarà disponibile nel Google Play Store (http://bit.ly/2xHCekO) dal 26 settembre 2017; Il download dell’app è gratuito e verrà fatturato solo in un secondo momento.

Si potrà dare un tocco in più alla performance collegando la console DDJ-WeGO4 o DDJ-WeGO3 e gestendo il set-up in modo semplice e intuitivo grazie alle features WeDJ.

WeDJ per Android è disponibile gratuitamente su GooglePlay, con la fatturazione in-app del prezzo di €0,89 fino al 9 ottobre 2017, e del prezzo ordinario di €1,89 a partire da martedì 10 ottobre 2017.