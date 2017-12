Wolfenstein II: The New Colossus ecco il trailer di lancio

Wolfenstein II: The New Colossus porta azione e caos a un nuovo livello. Nei panni di B.J. “Terror-Billy” Blazkowicz preparativ per una commedia spassosa piena di adrenalina con un gruppo di combattenti per la resistenza messo insieme alla bene meglio tutti pronti a lottare per un unico obbiettivo: cacciare a calci i nazisti dall’America!

Con un armamentario pieno di mezzi enormi e un arsenale di armi retro fantascientifiche completamente upgradabili, apriti la strada a colpi di armi da fuoco attraverso legioni di avanzati soldati nazisti e super soldati in questo incredibile sparatutto in prima persona.

Wolfenstein II: The New Colossus sarà pubblicato il 27 ottobre 2017 per Xbox One, PlayStation 4 e PC.