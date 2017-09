WRC 7, il nuovo gioco con licenza World Rally Championship, firmato da Kylotonn Games, sarà disponibile sul mercato a partire dal 15 Settembre.

L’ultimo capitolo della fortunatissima saga rallystica, infatti, si è aggiornato alle ultimissime direttive e regole del Mondiale del 2017 al fine di rendere le competizioni non solo più spettacolari, ma anche più realistiche.

Le nuove automobili pensate e ideate per i giocatori hanno un carattere decisamente più aggressivo: maggior potenza che consentirà di arrivare fino a 380 cavalli (quasi 60 cavalli in più rispetto alle auto dalla stagione precedente), riduzione del peso (quasi 25 kg in meno) e aumento della flangia del turbo (si passa dai 33 mm del 2016 ai 36 mm ).

Per non parlare poi delle variazioni applicate alle diverse componenti aerodinamiche delle auto, sempre più tendenti alla perfezione, che consentono a quest’ultime di essere più veloci e scattanti sulla pista di gioco.

In WRC 7 ritroveremo ben 13 rally, cosi come nel Mondiale 2017, sempre per non allontanarsi troppo dalla realtà. Questo obiettivo tende a giustificare quindi i difetti tipici delle piste da rally e che ritroviamo anche qui.

Una vera e propria sfida per il giocatore che non solo dovrà riuscire a domare automobili sempre più veloci, ma dovrà farlo superando anche gli ostacoli naturali del territorio in cui è chiamato ad agire.

Crepe, dossi naturali e asfalto ruvido: al giocatore non verrà risparmiato proprio nulla. Le competizioni da affrontare ammontano a 52 e si realizzano nei più disparati luoghi e tipi di terreno: si passa, infatti, dalle piste polverose dell’Australia a quelle ricoperte dalla neve in Finlandia.

I veicoli tra i quali poter scegliere sono invece ben 260, alcune completamente nuove (Toyota Yaris, Citroen C3, Hyundai i20 Coupe e Ford Fiesta RS) che si aggiungono a quelle delle passate edizioni. A suscitare curiosità tra il pubblico è la presenza di una misteriosa automobile denominata “bonus car”.

Ma qui non vi sveleremo come è possibile ottenerla, preferiamo lasciarla stare in questo alone di mistero per un altro po’.

La volontà di ricostruire e ricercare la realtà dei dettagli ovviamente non si ferma solo alle automobili e alla natura delle piste in cui queste corrono, ma vanno ben oltre coinvolgendo anche il sistema di illuminazione delle automobili stesse e la cura con la quale viene riprodotta la vegetazione circostante.

Altrettanto vicini alla realtà risultano anche i suoni, così come il rumore dei motori riprodotti in maniera fedele e precisa. WRC 7 mette nuovamente a disposizione la modalità carriera, il multiplayer e le sfide settimanali dove cercare di ottenere il miglior tempo.

Il resto del gioco dipende semplicemente da voi: solo in una prima fase del gioco vi verrà chiesto se preferite un approccio arcade o simulativo con sistema di guida che si adatta alle esigenze di ciascuno.

Poi sta a voi avere padronanza del veicolo e della pista e dare vita allo spettacolo. Ed è questa la grande novità introdotta da WRC 7, ovvero questa modalità di gioco in grado di calibrarsi in base alle nostre capacità al volante. Leggermente deludente la grafica dell’intero videogioco che, pur essendo un gioco ufficiale di rally, risulta ancora molto indietro rispetto ad altri titoli del settore.

Il menù principale non ha subito alcuna variazione rimanendo identico a quello proposto nelle passate edizioni e lo stesso vale per le battute del co-pilota che invece andrebbero rielaborate e riscritte nuovamente a detta di molti.

Nonostante qualche difettuccio che si spera possa essere superato e migliorato nella prossima stagione, WRC 7 non delude le aspettative createsi intorno ad esso fin dalle prime voci del suo arrivo.

Il gioco diverte il giocatore, lo entusiasma e risulta avvincente in molte sue parti. Per cui non ci resta che lasciarvi al gioco adrenalinico di WRC 7.

Buon divertimento.